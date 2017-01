Bonjour à tous.Voilà, J’ai un vrai problème Darksoulien.Après un 1er run en mode tank, ma 1er passion dans DS (Ultra espadon de Fumerolle et bouclier de conjuration) je me relance dans un nouveau run mais basé principalement magie (en NG, ppur les + on verra apres) car j’ai absolument pas du tout exploré ce gameplay dans le jeu.Seulement, je trouve que ce build demande finalement de monter pas mal de stats différente pour être efficace par rapport au build précédant.N’étant pas un acharné du farm pur et dur dans le but seul de monter de niveau, je vais donc sacrifier au max les stat de vigueur, force, dextérité et chance.Dans l’idéal, je resterais bien à 10/11 pour les 3 dernières (je me limiterais à 20 de vitalité) …Et donc voilà le conseille que je vous demande : Quelle armes !Parce que y a pas à dire, dans Dark souls, même en magicien, faut savoir aller au charbon.Pour le moment, je suis depuis quasi le départ sur la hache avec dégâts ténèbres qu’on récupère sur le Mimic du Mur de Lothric en portant donc l’arme à 2 mains.J’hésite sur Epée droite d’astora, imprégnation gemme brute, soit épée droite dentelée, imprégnation carcasse. Mais je me demande notamment dans le deuxième cas si avec seulement 10 de chance, le saignement sera très efficace.Qu’en pensez-vous ?PS : soucis d'ordi donc si éventuellement je met du temps à répondre c'est que je galère