Voilà l'autre soir je suis allé voir "Your Name".Bon je vous avoue direct que j'ai quand même eu super du mal à rentrer dans le film. Du coup j'ai pas tout pigé, cette histoire de comète et ces sauts dans le passé avec la notion de rêves avec des mots laissés sur un smartphone et de plus que parfait du subjonctif présent c'est typiquement le genre de truc qui depuis LOST me gave dans toutes les productions.Pour moi c'est un peu devenu toujours un bel artifice et une manière trop systématique de complexifier un scénario pour le rendre plus "DINGOS" et faire triquer le spectateur et au bout d'un moment ça me saoule.On en a bouffé tellement aussi dans Games Of Thrones et plus récemment West World que j'en peux plus quoi. zarma la mouker, c'était marrant dans Retour vers le Futur mais à un moment faut arrêter quoi.Bon à part ça le film est tout de même intéressant. Non j'déconne ! J'ai trouvé ça mièvre et casse bonbon la majeur partie du temps, avec ce côté cul-cul la praline de faire de belles images à l'esthétique impeccable et ce piano qui m'a donné l'impression d'avoir des ovaires à la place des couilles c'est abusé. Et on se tape toujours les mêmes thèmes de l'adolescence qu'on trouve dans les mangas à base de petites culottes et de nibars avec les fameuses situations gênantes du mec qui se fait taxer de pervers à chaque fois. Putain depuis Love Hina on a pas évolué quoi (déso j'ai que ça comme référence lointaine).Voilà, sinon bah c'est bien beau quoi, impeccable comme j'ai dit, tout est magnifiquement composé, tout tombe juste, il y a des effets de lumières "très très zolis" qui subliment le côté "tro tro poétik" du film et du coup toute cette perfection au bout d'un moment c'est con à dire et ça vous fera mal de l'entendre mais ça me lasse en fait... Mais je vous rassure c'est pas spécifique à ce film ci. Quand je suis allé voir la Tortue Rouge que j'attendais comme un malade tout était encore trop bien composé, trop bien calculé pour que les mises en scènes soient les plus efficaces possibles... J'veux dire au bout d'un moment on ne voit plus que ça et autant quand j'ai maté du Miyazaki pour la première fois l'univers me captivait et ces beaux décors envoyaient du rêve, mais là j'sais pas c'est tellement millimétré pour être classieux et enivrant que ça marche po... J'dis pas que les mecs ont zero talent hein, au contraire !!! Mais il vient un moment où j'aimerais que le dessin soit plus vibrant, plus organique et pas aussi figé comme le font trop d'animé.Bon je sais j'suis dur et je suis un vilain troll, j'essayerai de le revoir une autre fois. Ma note 10/20Bonne journée.