Square-Enix annonce la declinaison de sa célèbre (au Japon) franchise smartphone "Million Arthur en jeu de combat avec Million Arthur: Arcana Blood qui sortira dans un premier temps en arcade (et si succès il y a, certainement une version console à prévoir)TrailerVideo de gameplay enregistrée a l'arrache

Like

Who likes this ?

posted the 01/30/2017 at 12:33 PM by guiguif