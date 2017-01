Travaillant main dans la main avec Nintendo, c'est le constructeur d'accessoires Hori qui développerait actuellement les cartes Micro SD officiels pour la Nintendo Switch.

Cependant, ces micro SD coûteraient bien plus cher que la moyenne et pour aucune raison particulière. Par exemple, pour presque le prix d'une micro SD de 16 Go Hori, à savoir 4,480 yen, vous pouvez vous procurer deux micro SD de 64 Go à 2,580 yen chacune sur Amazon Japan.- Carte micro SD Hori= 4,480 yen =- Carte micro SD Hori= 6,250 yen =En espérant qu'il s'agisse d'un prix d'appel.