Bonjour,



J'ai une question sur Denuvo

(Pour rappel Denuvo est le système de sécurité et surtout anti hack sur les jeux PC, et pour l'instant il est plutôt sacrément efficace.)



Plusieurs jeux ayant Denuvo ont été craqués : Quantum Break, Rise of Tomb Raider, et d'autres, et encore aujourd'hui c'est Resident Evil 7 qui vient de tomber.



Ma question :

Pourquoi certains jeux arrivent à être craqués mais pas les autres ??

Denuvo ne fonctionne pas de la même façon suivant les jeux ??



Merci d'avance.