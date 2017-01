Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Aujourd'hui, le site japonais Sirabee a affiché les résultats d'une enquête menée auprès de 1400 japonais âgés de 20 à 60 ans à travers le pays. Tout d'abord, 10,7% des sondés ont répondu qu'ils avaient l'intention d'acheter la console de Nintendo. C'est presque le double par rapport à un précédent sondage posant la même question sur le PlayStation VR. Le résultat pour le casque de réalité virtuelle de Sony était alors de 5,9%.Les hommes sont plus nombreux à vouloir l’acheter que les femmes.Apparemment, les employés ayant des vies très stressantes sont plus intéressés par la Nintendo Switch. Enfin, ceux ayant l’habitude d’acheter et de jouer à des jeux smartphones sont également beaucoup plus intéressés par cet achat. Pour rappel, la Nintendo Switch sera commercialisée le 03 mars prochain…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/29/new-nintendo-switch-survey-japan-shows-10-7-respondents-plans-purchase-console/