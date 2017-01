Voici mon Premier Avis sur le jeu Dragon Quest VIII :Le seul gros défaut selon moi est le même que celui des jeux Moon/Sun : le jeu n’utilise absolument pas la 3D stéréoscopique. Je trouve que c’est le minimum pour un jeu 3DS.Le reste, j’adore. Par rapport à Dragon Quest VII, je trouvais les allers-retours ennuyeux et le scénario trop décousu. Là, c’est plus linéaire, et j’avoue que je préfère. Les musiques sont magnifiques je trouve, surtout le thème principal. Les voix anglaises sont aussi de qualité. Les personnages sont assez charismatiques, surtout le Héros, comparé à celui du jeu Dragon Quest VII. Il y a aussi beaucoup d’humour je trouve. Le système de combat, bien que classique, est assez efficace. J’aime assez comment est utilisé l’appareil-photo dans le jeu, permettant d’augmenter a durée de vie du titre grâce à de nombreuses quêtes annexes. Le bestiaire est assez riche je trouve, et il y a aussi un peu de challenge, avec des monstres assez coriaces présents dès le début sur la carte. Le système de personnalisation est aussi assez riche, grâce aux points d’expérience par exemple. Pour le moment, l’opus que je préfère parmi les titres de cette Saga est Dragon Quest IX. Là, je pense que Dragon Quest VIII, que j’ai jamais fait sur Ps2, est bien parti pour être l’opus que je vais maintenant préféré.Bref, contrairement au jeu Dragon Quest VII, que je ne finirais pas, je finirais celui-là, qui est selon moi meilleur sur tous les points…Source : member15179.html