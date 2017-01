Voici des Informations concernant le jeu Ni-Oh :Tout d’abord, les premiers tests tomberont le 02 février. Le jeu sortant le 08 février chez nous, les tests ne tomberont donc pas la veille de sa sortie.Koei-Tecmo a d’ailleurs envoyé les copies pour les tests des jeux. On apprend ainsi qu’il faudra environ 40 Go pour télécharger le jeu, soit un peu plus que le jeu Dark Souls III. Pour rappel, sa durée de vie est estimée à 70 heures par Fumihiko Yasuda. Le jeu étant Gold depuis le 16 janvier, il sortira bien à la date prévue…Source : http://segmentnext.com/2017/01/28/nioh-file-size-revealed/