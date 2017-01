Ah bah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais SNK n’arrête pas de mettre pas mal de thèmes PS4 sur Store, en plus d’être vraiment pas trop mal, et sont gratuit en plus. Je soupçonne quand même que c'est une sorte de Marketing pour le jeu, et quelque chose me dit qu'ils n'auraient pas étaient si gratuit si le jeu avait cartonnéAlors que généralement les thèmes sont bien moisis, même quand c'est payant, pour donner un exemple ceux de Street Fighter 5 qu'on obtient avec précommande ou achat de seasons pass, les thèmes sont juste super à chier, des fond d'écrans de flemmards, le tout ne possédant même pas de zik en fond, GG Capcom, ou pas