Dragon Ball Z Super GT

Détruisons les ennemis ! L'âme combative de Krilin bat à nouveau !

Les ennemis d'autrefois attendent Goku et Krilin ! L'épreuve de la "Forêt de la Peur". Les terribles ennemis que rencontrent Goku et Krilin sont... ? Krilin est choisi comme nouveau partenaire d'entraînement de Goku, ennuyé. Il suggère qu'ils s'entraînent ensemble sous l'oeil de Kame Sennin comme au bon vieux temps. Dans le cadre de leur entraînement, Kame Sennin leur ordonne d'aller chercher une herbe appelée "Herbe du Paradis" dans une forêt. Dans cette forêt, ils rencontrent Freezer, Majin Boo, Cell, et d'autres anciens ennemis de Goku et des autres.Ces rivaux qui apparaissent soudainement sont-ils une illusion !? Freezer, Boo, Piccolo, et même Vegeta les attaquent soudainement. Face à cette assaut, Goku est excité tandis que Krilin est terrifié ! ?(Traduction DB-Z.com)