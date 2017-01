Jeux video

Hello mina sannous revoici deja pour le 126eme Platine et 2eme de 2017que j'ai fait hier soir avec l'aide d'un AMI… ^^ (l'un des premiers europeen a l'avoir platine en decembre dernier Ravanex)qui a voulu finir mon run time attack de 5heuresqu'on a reussis en environ 4H40 il me semble.ah oui c'est un jeu et un platine de patiences .. pas fait du tous pour les presses de trophees..difficulte ; 6/10le Plus dur:les Indices cacheesle run de -de 5heurescependant je vous conseil qu'en meme de le faire au moins une fois..a moins que vraiement vous n'etes pas trop allergique a ce genre de jeu tres tres Tres speciale..a bientotrafael BVideo Best of des trophhes+ indices pris en direclive sur twitchj'ai du fait presque sur twitch puis youtube