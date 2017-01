Coucou tout le monde,Un petit article pour exprimer ma joie de voir Federer remporter enfin son 18ème titre du Grand chelem ! Après des mois de galère, des défaites frustrantes face à Novak Djokovic, le voir gagner en Australie face à son plus grand rival, c'est juste énorme !!Un grand match, de part son suspense, avec un Roger parfois largement au dessus, puis un Nadal énorme. Un 5ème set monstrueux, où Nadal mène 3-1, mais Roger s'accroche et sort le grand jeu.Un grand moment de tennis, des points monstrueux. Juste envie d'aller sur le court ^^voilà, sur ce bonne journée à tous, et prochain grand moment, la sortie de The legend of Zelda : Breath of the wild, dans un bon mois ^^