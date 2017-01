C'est un jeu très technique, il faut prendre un perso et réussir à le contrôler ce qui rend le jeu addictive, pour contrôler un perso il vous faudra plusieurs heures ou jours pour assimiler toute les techniques, le timing est très important, être patient pour en arriver à bout de l'adversaire. Les graphismes bien, pas une grosse claque, Une fois qu'on a compris comment le jeu fonctionne vous allez prendre du plaisir à jouer, Les modes de jeux sont bien 1 v 1 ou 2 v 2 c'est chiant quand ton pote meurt tu dois gérer 2 adversaire qui te spam à mort faut que Ubi corrige ça Le 4 V 4 est top osi Certains vont trouver le jeu lassant car ils ne savent pas que les combo existe, eux utilisent juste les coup de base

posted the 01/29/2017 at 12:32 PM by monsieurpatcher