Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Digital Foundry a analysé les diverses versions. Ainsi, comme prévu, la meilleure version au niveau des consoles est la Ps4 Pro. La Xbox One souffre des chutes de fps remarquables particulièrement lors des combats, descendant parfois jusqu’à 45fps, contre 60fps habituellement.Aux niveaux visuels, voici quelques détails :- 1080p/60fps sur Ps4 et Xbox One- 2240x1260p/60fps sur Ps4 Pro- Beaucoup d'aberrations chromatiques, entre autres- La version Xbox One a plus de scintillements- Outre le problème de texture étrange, les différentes versions sont visuellement identiques- La Ps4 Pro augmente les reflets lumineux sur les arbres par exemple- Le PC possède les mêmes textures, éclairages et qualités d'ombre que la version Ps4 Pro- Les consoles ont un flou de mouvement limité, le PC a un flou de mouvement de la caméraLe jeu est disponible depuis le début de semaine, sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : http://www.gamepur.com/news/25629-resident-evil-7-tech-analysis-reveals-ps4ps4-pro-vs-xbox-one-visuals-and.html/