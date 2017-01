""A peine élu que Donald Trump, le nouveau président des U.S.A., met déjà sur pied sa politique protectionniste destinée à relancer l'économie interne de son pays.



Pour ce faire, notre homme a décidé de faire tourner à plein régime la filière énergétique ultra polluante mise au placard par Barack Obama, mais va aussi financer la construction d'énormes oléoducs pétroliers pour donner un coup de boost au secteur de la construction, tout en forçant un maximum d'américains à… consommer national!



De fait, Mister Trump entend bien augmenter sensiblement les droits de douanes (+10%) de tout ce qui entre sur ton territoire alors qu'il est produit à l'étranger… et cette règle ne devrait souffrir d'aucune exception.



Vous vous en doutez, avec une PS4 ou une Switch construites en Asie ou de nombreux jeux émanant d'Europe et du Pays du Soleil Levant, l'addition pour le gamer made in U.S. risque vite de grimper en flèche. De quoi passer sur Xbox One et ne consommer que du EA ou de l'Activision? Même pas, puisqu'une partie des composants de la console de Microsoft viennent également des marchés asiatiques par exemple. De plus, cette politique pourrait entraîner une riposte des pays « producteurs » de jeux vidéo, qui augmenteraient également les tarifs des softs créés aux U.S.A., ce qui nous impacterait alors directement.



Bien entendu, l'association des logiciels de divertissement (ESA) prend l'affaire très au sérieux et envisage déjà des contre-mesures juridiques si ce cher Donald tente de passer en force… on va donc suivre l'affaire de très près, notamment pour tous les amoureux d'import et de consoles non-zonées telles que la future Nintendo Switch.""