Salut à tous,



Je vais enfin pouvoir me mettre à RE7 la semaine pro et l'ayant precommandé, je devrais pouvoir directement choisir la difficulté max ou "madhouse".



J'hésite donc entre la difficulté normale et madhouse pour decouvrir le jeu... J'aime beaucoup le fait d'avoir un nombre de sauvegardes limité comme dans les premiers RE (tellement angoissant !) mais j'ai beau adorer les challenges, j'ai peur que la difficulté max soit hyper frustante au bout d'un moment... D'un autre côté j'ai peur que la difficulté normale soit un peu chiante et pas bien stressante x)



Help ! Des avis ??