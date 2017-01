La version collector exclusive au Ubishop se dévoile a travers un unboxing.Le collector en imageA l'intérieur, nous retrouverons:-Édition Gold de For Honor-Un Boitier Collector exclusif-Trois casques de guerriers en métal à l’échelle 1/3 sur leur socle en bois-Une lithographie exclusive-La bande-son officielle du jeu-Le Season PassLe tout pour 149€ ou alors 120€ avec les 20% du site.La qualité a l'air au rendez-vous et les casques bien lourd.Le collector sera limité à 13065 monde.La version Deluxe passe à 85€ sur Amazon au lieu de 99€N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours

Who likes this ?

posted the 01/29/2017 at 10:39 AM by leblogdeshacka