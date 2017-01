Hello les kids!!Aujourd'hui est un jour particulier, car c'est d'une part une journée ensoleillée et c'est assez rare ici en Irlande, mais aussi car c'est le premier photoshop pourri que je fais sur ces terre celtiques.Après un teasing savamment orchestré par mon équipe de communication, c'est à dire moi-même, je partage avec vous le tant attendu resultat.Enjoy comme dirait Donald trump en vous attrapant par "the pussy"Et j'ai même pas honte!!!!

Who likes this ?

posted the 01/29/2017 at 10:22 AM by gasmok2