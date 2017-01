Présentation de l'application CMOAR CINEMA 3D qui est vraiment très bien réalisée. Application parfaite pour regarder des films 3D ou 2D dans de très bonnes conditions. Il gère les lumières de l'écran de cinéma de façon dynamique, ce qui fait que toute la salle de Cinéma est éclairée par l'écran de manière dynamique.Lien vers Cmoar Cinema VR : http://store.steampowered.com/app/527160/?l=french Pour jouer sur écran Viruel ou pour les vidéos à 360 degrés (3D), Virtual Desktop me parait plus adapté : http://store.steampowered.com/app/382110/ Whirligig VR Media Player est spécialisé pour les vidéos 3D à 360/180 degrés (même si il permet aussi de lire des vidéo 2D/3D 16/9) : http://store.steampowered.com/app/451650/ Bigscreen est très bien adapté pour le jeu sur écran virtuel et en multi, c'est à dire qu'on joue avec ses potes qu'on voit virtuellement à côté de nous, on peut discuter avec eux et on peut même regarder ce qu'ils font sur leur propre écran (gratuit) : http://store.steampowered.com/app/457550/ Super sampling : https://youtu.be/5V4bt8KeGv8 (aucun lien ne m'offrent de commissions, je préfère préciser