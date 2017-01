Salut tout le monde



Donc voici les épisodes 08 à 10 de mon let's play sur resident evil 7 en vr



Attention c'est du très lourd surtout pour l'épisode 10 , les fameux monstres débarquent et plus tard



au lieu de me le faire au flingue , je l'ai fait au couteau lol , les balles c'est sacrées lol



Bonne barre de rire à tous et à toutes !