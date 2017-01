Voici un Concours autour de la Saga Pokemon :Il s’agira du dernier concours, puisque les codes expirent les 31 janvier 2017. On commence avec 16 codes Genesect, que j’ai retrouvés je en sais où. Si vous avez deux jeux, vous pouvez participer pour avoir deux codes.Et on termine avec 8 codes pour le Pokemon Volcanion. Pour remporter l’un des vingt-quatre codes, il suffit de laisser un message sur cet article, en précisant pour quels Pokemon vous participez, même si c’est pour les deux et pour plusieurs exemplaires pour Genesect. J’annoncerais les gagnants ce soir sur ce même article. Bonne chance à tous…Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 01/29/2017 at 08:23 AM by link49