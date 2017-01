Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Il faudra compter 12 secondes pour le premier chargement.Puis 28 secondes de plus entre le temps de charger le dossier de sauvegarde et de pouvoir jouer au jeu.Soit 40 secondes au total, ce qui est tout de même assez rapide. Pour rappel, le jeu et la Nintendo Switch sortiront le 03 mars prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272873-switch-user-interface-footage-shows-loading-time-from-menu-to-zel