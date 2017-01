Fan: "Mr Harada a dit que les persos classique ne seront pas payant, cela signifie t'il que les personnage du Season pass sont de nouveaux Persos?"



Michael Murray: "Difficile à dire, "Special Characters": Je pense que les gens vont être hypé par ces persos quand ils seront dévoilé"

Tekken 7 va avoir droit à un season pass, qui contiendra tout un tas de contenu, et parmi celui ci, 2 personnages décrit comme "Special", Harada ayant déja confirmé récemment que les Persos classique seront gratuit dans le jeu, ce qui nous permet de conclure que les 2 persos du seasons pass seront soit de tout nouveaux persos à la franchise, ou sinon des Guest, et cette derniere semblent etre la plus probable.Récemment questionné via Twitter à propos de ces Persos, voilà ce que réponds Michael Murray:PS: Bon si c'est encore un perso de Street Fighter, ça sera dégueu en ce qui me concerne. Concernant la Hype pour ma part, seul Tifa ou Wesker peuvent me hypé en tant que persos Guest pour ce qui me vient à l'esprit à l'instant. Wait & See.Et vous? vous attendez à quoi? Seriez vous contents de voir d'autres persos Street Fighter dans le jeu? ou vous seriez plus intéressé par d'autres Guest? ou vous voulez tout simplement que ça soit de tout nouveaux persos à apparaître dans la franchise?