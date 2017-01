Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Codemasters a annoncé il y a peu le jeu DiRT 4. Au moins au début, le jeu ne sortira pas sur Nintendo Switch, mais Darren Hayward n’exclue pas cette possibilité ultérieurement. Il précise qu’il a réservé la console. Le Studio a déjà défini les plateformes sur lequel le jeu sortira et qu’évidemment au lancement, le jeu ne sortira pas sur Nintendo Switch, mais il n’exclue pas cette possibilité. Pour rappel, le jeu DiRT 4 sortira le 09 juin prochain, sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : http://nintendoeverything.com/codemasters-not-ruling-out-dirt-4-for-switch/

posted the 01/28/2017 at 10:18 PM by link49