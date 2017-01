Non car en vrai plus je vois la politique de la Switch, Online payant avec des jeux gratuit 1mois, batterie qu'on peux pas changer, le prix exorbitant des accessoires et j'en passe, et bah je commence à apprécier de plus en plus la WiiU qui avait quand même pas mal de bon jeu et le online gratuit et solide (Mario Kart, Smash, Splatoon etc...)Mais pourquoi cette console est si mal aimé? car bon il y a quand même pas mal de bon jeux :Pour ma part :- Wonderfull 101- Bayonetta 1 & 2- Mario Kart 8- Pikmin 3- Luigi U- Smash Bros- Donkey Kong Tropical Freeze- Ninja Gaiden 3 RE- Kirby- Yoshi- Xenoblade X- Fatal FrameEt plein d'autres...et surtout j'ai l'impression que les jeux qu'on va avoir sur Switch pourrait tourné sur WiiU mais en 720p