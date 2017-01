Suite à quelques débordements au cours de son live-stream Shia LaBeouf a été momentanément arrêté.



En signe de protestation contre l'investiture de Donald Trump, la star de Transformers Shia LaBeouf a lancé le mouvement "He Will Not Divide Us".Il s'agit d'un live-stream de protestation contre le nouveau président des Etats-Unis qui est ouvert à tous, le seul mot d'ordre est de scander inlassablement :(Il ne nous divisera pas).Le live-stream a débuté il y a une semaine et devrait durer quatre années, la durée du mandat présidentiel de Donald Trump.