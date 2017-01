Richard Pearsey, notamment reconnu pour son travail sur Spec Ops The Line, travaillerait en ce moment même, en temps que Lead Writer, sur un AAA non annoncé d'Ubisoft Québec, comme l'indique son profil Linkdin : https://www.linkedin.com/in/richardpearsey



Dernièrement, il a été conseillé narratif sur Resident Evil 7, dont il n'a pas écrit le scénario contrairement à ce qu'il avait été dit lorsque le jeux fut révélé cet été.



Ubisoft Québec sont à l'origine du dernier Assassin's Creed et sont dorénavant ceux qui s'occupent de la série à plein temps.