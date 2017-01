Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest VIII :La mention indiquant qu’il est possible de télécharger des objets a été retirée des sites officiels du jeu. Pour rappel, l'une des nouvelles fonctionnalités est la possibilité de téléchargements des articles hebdomadaires gratuitement. Cependant, depuis le lancement du jeu, cette fonctionnalité est inactive. Reste à savoir si cette fonctionnalité est définitivement abandonnée, faute de vente, ou si Square-Enix et Nintendo communiqueront plus tard sur ce sujet…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1338399