Bonsoir tout le monde



Aujourd'hui voici les épisodes 06 et 07 de ce fameux let's play sur Resident Evil 7 en Vr



Et donc pour les épisodes 06 à 10 que j'ai tourné aujourd'hui , Airlya ne sera pas là pour m'accompagner



et donc je me retrouve seul mais la triforce et avec moi lol



Pour ses épisodes , l'ambiance est toujours là avec des bruits très bizarres lol et cette vielle .....



Rendez-vous demain pour les épisodes 08 à 10 ! et là omg je peux vous dire que il a des monstres juste énorme lol



Bon visionnage à tous et à toutes !