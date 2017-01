Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Selon Silja Gülicher, responsable des relations publiques pour Nintendo Allemagne, même si ce n’est pas confirmé à 100% que les propos viennent d’elle, un seul jeu serait nécessaire pour jouer à plusieurs. Jusqu'à huit joueurs pourraient alors jouer au jeu sur leurs consoles, sans avoir à acheter leur propre version mais en le téléchargeant, un peu comme certains jeux sur 3DS. On ne sait pas quels jeux pourraient profiter de cette option, qui pourrait être très intéressante pour les jeux Mario Kart 8 Deluxe ou Super Bomberman R par exemple.Source : http://www.gonintendo.com/stories/272848-rumor-select-switch-games-can-offer-download-play-for-8-players

posted the 01/28/2017 at 04:27 PM by link49