En tant que français, vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas si c'est une sale impression mais on dirait que je vois de plus en plus de "gros" jeux non traduits.



Persona 5 et maintenant Yakuza 0



En fait je parle anglais, mais le problème est cette incursion forcée de cette langue chez nous.



A vous mes amis.