Je me pris le jeu Tales of Berseria à la Fnac :J’ai aussi reçu ce matin mon Edition Limitée du jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue que j’ai pris sur Amazon. Du coup, je me suis fait rembourser mon Edition Standard.Voici donc les jeux Ps4 que je possède à ce jour :Je n’ai toujours pas fini le jeu Tales of Zestiria, mais tant pis. Ça ne me dérange pas de faire les jeux dans le désordre…Source : member15179.html