L'année dernière, Sony avait augmenté le tarif de son abonnement PS+ au Canada laissant Microsoft être le moins chère des deux sur ce territoire. La situation va malheureusement évoluer très bientôt dans le mauvais sens pour les joueurs puisque la firme de Redmond semble avoir décidée de s'aligner.En effet, un mail aurait été envoyé aux joueurs, les remerciant de leur fidélité (sic) et les informant que le prix passera bientôt de 59.99 à 69.99 $ Canadiens. Ce changement de tarification sera effectif à partir du 28 février.Le Xbox live "gold" n'a jamais aussi bien porté son nom.

posted the 01/28/2017 at 12:54 PM by cajp45