Yo, ce n'est qu'une rumeur au fait, mais ça sent quand même 1000000 à l'heure qu'au moins 1 des 2 persos du Season Pass de Tekken 7 sera Guest, si ce n'est les 2, bon honnêtement je ne suis pas super fan de persos Guest dans les jeux de combat, surtout quand ça corresponds pas trop IMO, mais après il y'as quelque exception, voici le 3 meilleur choix de persos Guest que j'aimerais voir le plus dans Tekken 7:Bon honnêtement le terme hypé est un peu exagéré, mais je trouverais ça chouette, et puis c'est un perso qui correspondra très bien aux mécanismes ainsi qu'à l'univers du jeu.N'importe quel Perso de VF peut s’intègrer parfaitement dans le jeu, et bien que Tekken possède déjà Lei comme perso pratiquant le Drunken Kung fu, mais Lei est un peu plus universel et utilisent beaucoup de technique de de cet art, dans le styles de plusieurs animaux, la différence avec Shun c'est son style est basé principalement sur le Drunken Kung Fu, ce qui le rends au final assez different de Lei et avec son systeme de gameplay super original ça le fera, oui je pense que ça pourrait etre cool.Au fait parlant à Mano-Mano, c'est strictement le seul perso Guest qui pourrait VRAIMENT me hypé, ceux de dessus sont sympa, mais bon, Shun reste un perso de jeu de combat, donc ça ne fera pas le même effet d'un perso venant d'un genre tout autre, Et Kazuma bah honnêtement je l'est juste mis car fallait faire un 3 éme, et puis bon, Tekken possède déjà de base le Yakuza le plus charismatique de l'histoire de JV, Aka Kazuya Mishima, donc bon.En bref, oui Tifa serait juste super, son profil correspond à la perfection à l'univers et au gameplay Tekken, de plus j'adore le perso. (et pis qui ne l'adore pas, right?)Voili voilou, et vous votre choix sur le/les meilleurs potentiels Guest persos à venir dans Tekken 7?