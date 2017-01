Dimensions :

102 mm x 239 mm x 13,9 mm (avec les Joy-Con attachés)

Remarque : 28,4 mm pour la zone la plus épaisse, de l'extrémité des sticks analogiques au rebord des boutons ZL/ZR.





Poids :

Environ 297 g (398 g avec les Joy-Con attachés)





Ecran :

Ecran tactile capacitif / LCD 6,2 pouces / résolution : 1280x720





CPU/GPU :

Processeur NVIDIA Tegra personnalisé





Mémoire de la console :

32 Go

Remarque : une partie de cette mémoire interne est réservée à l'exploitation de la console.





Fonctionnalités de communication :

Wi-Fi (compatible IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 (Uniquement en mode téléviseur. Une connexion réseau à fil est possible à l'aide d'un adaptateur LAN vendu séparément dans le commerce.)





Sortie vidéo :

Résolution maximale : 1920x1080, 60 images par seconde

Remarque : il s'agit de la résolution via le câble HDMI en mode téléviseur. En mode sur table et en mode portable, la résolution maximale est de 1280x720, ce qui correspond à la résolution de l'écran de la console.





Sortie audio :

PCM linéaire 5.1

Remarque : il s'agit du format de sortie audio via le câble HDMI en mode téléviseur.





Haut-parleurs :

Stéréo





Terminal USB :

Terminal USB Type-C (Utilisé pour la recharge ou pour la connexion avec la station d'accueil Nintendo Switch)





Prise jack :

Sortie stéréo





Port carte de jeu :

Exclusivement pour les cartes de jeu Nintendo Switch





Port carte microSD :

Les cartes mémoires microSD, microSDHC et microSDXC sont compatibles.

Remarque : une mise à jour via la connexion Internet est requise pour pouvoir utiliser les les cartes mémoires microSDXC.





Capteurs :

Accéléromètre / gyroscope / capteur de luminosité





Conditions d'utilisation :

Température : 5 - 35°C / humidité : 20 - 80%





Batterie intégrée :

Batterie lithium ion / capacité 4310mAh

Remarque : la batterie intégrée ne peut pas être retirée. Si la batterie a besoin d'être remplacée, nous vous proposons d'entrer en contact avec l'Assistance Nintendo.





Autonomie :

L'autonomie de la batterie peut être de plus de six heures, mais elle dépendra du logiciel utilisé et des conditions d'utilisation.

Il est par exemple possible de jouer environ trois heures à The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec une seule charge.





Temps de charge :

Environ 3 heures

Remarque : il s'agit du temps nécessaire à la recharge pendant que la console est en mode veille.





Dimensions :

104 mm x 173 mm x 54 mm





Poids :

Environ 327 g





Connecteurs :

USB ports : deux ports USB 2.0 sur le côté, un autre à l'arrière.*

* Sera compatible au lancement avec la norme USB 2.0, mais la compatibilité USB 3.0 sera ajoutée ultérieurement.

Connecteur de la console

Connecteur de l'adaptateur secteur

Port HDMI