Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Au Japon, les enseignes sont en rupture de stock et ne prennent plus de réservation pour la future console de Nintendo.Dans les enseignes Santy Shop, on assure la promotion de la Nintendo Switch en montrant une enquête parue dans un journal japonais. Selon cette enquête, 90% des personnes qui ont répondus au sondage veulent acheter la console. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=229182645&postcount=324

