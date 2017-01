Gears of War 4 est l'un des pionniers du programme "Play Anywhere" de Microsoft et manifestement, la firme de Redmond tend à rapprocher les univers de la Xbox One et du PC. Testé durant un week-end l'année passée, le cross-play a fait ses preuves et devient donc définitif.Voilà qui donne le ton quant aux futures productions de Microsoft. L'année dernière avec Gears of War 4 et Forza Horizon 3, l'entreprise resserrait les liens de ses deux plateformes de jeu, en nous permettant de profiter de notre ludothèque sur PC et One. C'est désormais un univers de jeu totalement lié qui commence à se dessiner.Nous vous apprenions en effet en décembre 2016 que le temps d'un week-end, les fans de Gears of War 4 pourraient jouer tous ensemble, quelle que soit leur machine, à travers un mode de jeu dédié. Le studio The Coalition communique désormais sur les fruits de ce test sur le site Xbox Wire. Selon les développeurs, les 750 000 matches joués, dont 90% de cross-play, ont déjoué les inquiétudes vis-à-vis de ce rapprochement entre les joueurs à la manette et ceux au clavier-souris.Le studio canadien annonce donc avec plaisir que le cross-play devient pérenne. Il n'est pas instauré dans tout le jeu cependant, mais il est de vigueur dès maintenant au sein de la playlist Versus Social. Rappelons enfin que Gears of War 4 est disponible depuis le 11 octobre 2016.C'est officiel : la Xbox One et le PC ne font plus qu'un