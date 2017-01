Toujours à la bourre avec son jeu Gran Turismo Sport, Polyphony a mis à jour son site internet pour le recrutement de dév.Depuis maintenant quelques jours, de nombreux postes clefs sont ouverts aux développeurs anglophones. J'imagine que Playstation (marque américaine aujourd'hui) a dû mettre un léger coup de pression pour accélérer les choses et les faire sortir des années 90.Deux petits problèmes :-premièrement, tous ces postes clefs sont au Japon. Je pense qu'avec tout le blé gagné, ils aurait pu ouvrir un studio aux Etats-Unis par exemple. J'imagine mal un dév européen aller au Japon pour être dév chez Polyphony par exemple.-deuxièmement, GTsport n'est pas prêt de sortir si ces postes concernent son développement.Les Japonais et les AAA.....

Who likes this ?

posted the 01/28/2017 at 10:25 AM by texas