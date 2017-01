Voici des Informations concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Tout d’abord, la version WiiU du jeu vient de passer à 51.99 euros à la Fnac, soit le même prix que la version Nintendo Switch.De plus, Nintendo dévoile sur son compte Facebook un nouveau Concept Art. Pour rappel, le jeu sortira le 03 mars prochain, sur WiiU et Nintendo Switch…Source : http://nintendoeverything.com/new-zelda-breath-of-the-wild-concept-art-12717/