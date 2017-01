Hello à tous ,



Juste pour partager avec vous cette joie ,



Ayant comencer une très belle années Avec Watchdog 2 , TLG, et gravity rush 2 , je vais me prendre ce jour Yakuza 0,



Et quand je regarde mon planning de jeux à faire ( oui oui j'ai un planning lool )



Je constate que ce mois de mars puis début avril vont etre un des meilleur mois de mars/ début avril dont je me souvienne .......



Cest simple du 1er Mars au 4 avril y'a juste 5 potentiel GOTY,



Commençons par Horizon (01/03/17) , putain le jeux risque d'être celui qui va potentiellement mettre une claque à ma claque 2016 visuellement ( Uncharted 4 )

Et quel univers , quel direction artistique , j'ai tellement hâte et fonde tellement d'espoir dessus



Ensuite ZELDA (03/03/2017)

Par grand chose à dire, déjà juste le nom ZELDA et on a des frissons , mais quand cest le jeux de Nintendo le plus ambitieux qu'ils ai jamais créer , on ferme sa bouche et on attend de ce manger une mandale dans la gueule



Nier 2 (10/03/2017)

Que dire .... tous simplement le retour de là meilleur ost ever pour moi , le 1er m'avais plus sans plus, mais putain cette ost que j'écoute encore régulièrement apres plusieurs années et gravé dans ma tête ,

Ayant fais la demo du 2 , le jeux et fluide, nerveux et son ost a lair magistrale, je l'attend de point ferme et espère un orgasme auditive comme pour le premier ,



Mass effect Andromeda (23/03/201)

Retour d'un des univers les plus rechercher et travailler de la gen précédente , potentiellement le jeux à de quoi nous en mettre plein la gueule et ils en ont les moyens (EA) , j'espère une claque bien violente pour un jeux tres tres attendu par des millions de joueurs



Persona 5 (04/04/2017)



GOTY 2016 pour les japonais

Potentiel GOTY 2017 pour nous européens,

Univers déjanter , gameplay au petit oignons , durée de vie gigantesque, histoire prenante de bout en bout , hâte d'y consacrer des dizaines et dizaine dheure au RPG de cette gen d'après les retours



BREF LA MERDE, 34 jours de folie , pour 5 jeux qui peuvent être GOTY ou même GOTG à voir,



Et vous êtes vous dans mon cas ????