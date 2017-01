Hommage

Le légendaire acteur d'Elephant man et de Alien nous as quitté à l'âge de 77 ans ce 27 Janvier. Cette acteur britanique c'était fait connaitre avec des rôles comme Billy Irvine dans La Porte du paradis (Heaven's Gate), Winston Smith dans 1984, le dictateur Adam Sutler dans V pour Vendetta et Monsieur Ollivander dans Harry Potter à l'École des Sorciers.Pour moi il incarne également The War Doctor et c'est avec mon coeur lourd de Whovians que je vous apprend cette nouvelle triste.Gallifrey stand no more but John Hurt is no more see you in Tranzalore War Doctor