Salut



Juste un petit coup de gueule, sur Just Cause 3 sur PC, je vais même pas parler du jeu en lui mème, il a l'air marrant etc, mais il y a un petit "bug/problème/erreur/codage avec le cul" .



Si tu veux jouer a Just Cause 3 sur mon PC (et d’après ce que je trouve sur internet, d'autres aussi) il faut ABSOLUMENT débrancher ta manette...



Oui oui, pourquoi?

Bah sinon le jeu consomme juste toute ta ram (16go pour moi) normalement c'est 4go (en ultra). Et le pire, quand tu arrive a quitter le jeu, et bah ta ram est bloqué à 90% voir 99% tu dois reboot ton pc pour revenir à la normale...



Alors je parle des manettes en filaire, oui les sans fils sa va mieux... Enfin bon d’après un pote il réinstalle ton driver de ta manette tranquillement quoi pendant que tu lance ton jeu...



Voila, vive la Master Race!