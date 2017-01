Voici une Information concernant la Nintendo Switch :La batterie de la Nintendo Switch ne pourra être changée par l’utilisateur. Cependant, Nintendo a déclaré aujourd'hui qu'il offrira un service de remplacement payant pour les batteries lorsque la console sera lancée, via le service client de Nintendo. Contrairement à la 3DS, qui a une batterie remplaçable, celle de la Nintendo Switch devra être changée par Nintendo. Ce qui veut dire que si la batterie est hors service, il ne sera plus possible de jouer pendant un certain temps à la console. Reste maintenant à savoir le coût de la réparation facturée par Nintendo…Source : http://www.nintendolife.com/news/2017/01/nintendo_will_replace_your_dead_switch_battery_at_a_cost