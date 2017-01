C'est le week end, et comme il fait super beau dehors (no joke, y'a du soleil), je vais le passer sur OverwatchBon, blagues à part, après avoir dépensé ma tune sur le Golden Gun de Sombra (et vu comme je me fais jeter avec elle...), je me demande sur qui dépenser mes 3000 CP si chèrement gagnés !Fatale ? J'suis pas sûr d'avoir le niveau.D.Va ? Je suis incapable de survivre depuis son patch.Mei ? Je joue avec elle par dépi :/ !Symmetra ? Elle va être NERF, c'est obligé xD !Bref, vous avez des pistolets d'or ? Sur quels personnages que je m'en inspire u_u' !Bon week end à tous et bon jeu (je devrais également me lancer sur Resident Evil VII mais après le boulot, j'veux me défouler xD !)