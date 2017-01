Dans mon rétro aujourd'hui, FFXIII : LR ou plutôt, LR : FFXIII. Bon, FF13-3, merde !Et c'est un bon jeu. Il y a 2 ans, quand j'avais vraiment mais vraiment autre chose à foutre que de jouer à des jeux vidéo, mais vraiment, genre même pas le week-end, j'ai acheté FF13-3 à 10 euros sur Amazon en pouffant de rire.FF13 est une merde. C'est dit. Une merde sympatique peut-être, mais une merde quand même. FF13-2 est un peu la même merde, mais passée au tourniquet pendant que Patrick Swayze vous bouffe l'oreille. Ca a un peu plus de gueule quoi. Disons que pour 10 euros, l'histoire plus débilissime-que-débilissime de FF13 avait au moins le charme du nanard de type "Stargate SG-1".Alors, je n'avais aucune attente de ce 3e FF13 et de ses mécaniques fourre-tout. Mais... Mais... Mais...Mais putain. FFTREZTROUA serait-il un BON JEU ? Il y a du Majora's Mask (plus pompé tu meurs), il y a du action RPG, il y a du jeu d'acteur et des motivations crédibles pour les personnages débiles des deux premiers jeux... Dans le cadre débile des deux premiers jeux, et vu le matos qu'ils avaient au départ, disons. Et Lightning est à la fois badass et marrante. Bref, ça ressemble à du Final Fantasy, et les mécaniques de jeux sont intéressantes et intriguantes et ça donne envie de le refaire juste pour voir ce qu'on a raté...Il y a même un informateur homme-orchestre qui ponctue ses phrases avec un pouêt-pouêt. POUÊT-POUÊT !!Il y a une religion dont le but est de tuer Lighting et qui se défoulent sur les gourdasses aux cheveux roses ! On dirait un défouloir pour ancien fan de la franchise !Les combats sont intéressants et dynamiques et tendus. C'est encore une fois une très belle déclinaison du système de la trilogie FF13, qui a beaucoup de mérite, plus que ce qu'on veut bien lui accorder.C'est dingue, mais avec une surface égale à la taille de Paris, les restes du monde de FF13-3 ont plus de surface de jeux et de population et de trucs à faire que les deux autres jeux réunis... Incroyable.On peut péter la gueule à Noel ET à Snow ? Shut up and take my money !D'ici peu un vrai test comme pour Split/Second, mais j'avais envie de vous faire part de cette petite perle de rEtro-gaming. (jeu de mot subtil, très subtil).