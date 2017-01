Depuis hier le jeu a des soucis lié au online et on apprend aujourd'hui que les serveurs viennent d'etre mis en maintenance et ne seront pas ré-ouverts avant la semaine prochaine.Par conséquent plus personne ne pourra gagner le moindre jeton Poussière-Plus possible d'envoyer des photos ou d'en évaluer (mais vous pouvez toujours en prendre.)-Plus aucune chasse de trésor possible (car les coffres n'apparaitront simplement plus.)-Plus aucune possibilité de partager nos scores des défis (qui restent néanmoins disponibles)-Les sites d'exploitation n'évolueront plus avec le temps et resteront dans le dernier état dans lequel ils étaient si vous jouiez pendant la coupure, sinon, ils reviendront à leur niveau initial (il sera par ailleurs toujours possible de les visiter.)-Du coup, il n'est plus possible d'affronter le boss qui apparait régulièrement là-bas ni d'accéder à la Fosse de Delvool.