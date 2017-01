Hello à tous, Voici un sujet que beaucoup de joueurs se posent: les jeux vidéo sont-ils en panne d'innovation ? Ils suffit de voir comme le retrogaming est populaire sans parler des rééditions de jeux ou de minis consoles! Sommes nous simplement nostalgiques du passé ou est-ce la faute à des jeux moins originaux qu'avant? A travers des analyses chiffrées et des constatations, chacun d'entres nous pourra se faire une opinion.

posted the 01/27/2017 at 09:07 PM