après 45h de jeu en difficle je suis arrivé au bout de ce platine d'un jeu avait tout pour lui.mais les dev ont trouvés le moyen de faire un jeu à peine honnête en étant gentil.sérieux la mise en scène du jeu est minimaliste au possible et le scénario bidon. on se dit les quête annexes plutôt fort scénarisés pourront peut être rattraper le truc mais non elle pue la merde.on a aussi l'abscence réel de vrais niveaux et quand il y en a c'est à chaque fois du copié collé à base de tablettes à la con. du coup on se retrouve à finir le jeu avec quasi aucun uprgrade sauf si l'on farm comme un goret des failles daubés (finit avec 29000 gemmes alors qu'il en faut 87000 pour le tout).et tout ça ça gâche juste un jeu magnifique, au level design à tombé bourré de détails et chemins cachés d'une cohérence sans pareille (les boutiques ou fresques dans les tunnels etc...) servit par une bonne ost .après on peu reprocher le clipping mais honnêtement la taille du monde et ce sans loading et avec unet telle verticalité non ça passe tranquille on fais avec quoi.et surtout le plus qui fais que j'en veux aux dev:non mais ça faisait très longtemps que je ne m'était pas pris une bonne baffe de style par les jap et avec ce très gros chapitre final c'étaitil y a de tout dedans: mise en scène pas cheap, un passage qui change tout et qui aurait du faire parti du coeur du jeu et du combat qui pête de partout.bref un jeu qui s'il avait été du niveau du final serait culte à mes yeux mais à la place on a une suite fainéante qui décolle et envoie du pâté quand l'aventure se finit dommage.sinon pour ceux qui veulent le platiner et donc farmer les 87000 gemmes il y a une technique assez rapide: mettre le chapitre 19, attendre le passage ou l'on suit que des file de gemmes et une fois arriver à 80 mètres de l'objectif(quand on en vois plus) vous sauvegardez la partie puis vous la rechargez . ça vous ramènera au début du passage et ça permet en 2minutes d'en récolter 900 et il n'y a pas mieux malheureusement.