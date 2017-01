changement d'avis au début je trouvais le prix de la switch excessif 329€ + Zelda 70€



Mais depuis le bundle switch + Zelda est maintenant à 349€ prix que je trouve correct



Voilà pourquoi j'estime maintenant pouvoir l'acheter day one

Premièrement la tablette seule à 250€ me paraît honnête

Deuxièmement le dock à 50€ avec le peu d'informations sur celui-ci

Et pour finir Zelda avec un développement de 4ans et jusqu'à 300 personnes impliqués 50€ est vraiment plus que satisfaisant par rapport à Bomberman par exemple



Je ne sais pas si j'ai raison mais 349€ avec Zelda je n'ai plus l'impression de me faire avoir !