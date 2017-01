Sony est en train de mitrailler d'exclu sa ps4 et Microsoft ne communique plus, très difficile de voir une exclu XBox one etre annoncé et sortir en ce début d'année ,



Crackdow et STATE of decay c'est confirmé pour la fin de l'année



On espère la sortie de sea of Thieves mais la date de sortie tarde à être annoncé, le jeu a peut être pris du retard, la seul seul exclu qui est confirmé pour ce 1 trimestre



Microsoft est dans l'obligation de sortir une grosse exclu et Sea of thieves est le jeu choisi